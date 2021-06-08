Главу Бурятии Цыденова оштрафовали за жарку шашлыков на берегу реки

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Главное управление МЧС России по Бурятии оштрафовало главу республики Алексея Цыденова за несоблюдение пожарной безопасности . Об этом он лично рассказал в Instagram.

В период майских праздников Цыденов, как и большинство россиян, отдыхал на природе. МЧС зафиксировало нарушение со стороны главы Бурятии: приготовление пищи вне специально отведенном и оборудованном для этого месте. Он жарил шашлыки на берегу реки, а вместо мангала использовал кирпичи.

"И ведь ничего не скажешь. Все правильно!" — написал Цыденов.

Цыденова привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ. Он получил штраф в три тысячи рублей.