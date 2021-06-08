Генсек НАТО Столтенберг и президент США Байден обсудили отношения с Россией

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Президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили на встрече в Вашингтоне отношения с Россией.

США и НАТО имеют двойственный подход: необходимы как сдерживание и оборона, так и диалог с Россией, заявил генсек Альянса. Столтенберг во время переговоров с Байденом обсудил вопросы контроля вооружения. Он также поддержал продление ДСНВ. Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что генсек НАТО уклонился от прямого ответа относительного того, пройдет ли заседание Совета Россия — НАТО в преддверии предстоящего саммита Альянса в Брюсселе. Генсек заявил, что союзники по НАТО сохраняют важные позиции по контролю над ядерным оружием.