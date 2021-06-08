Байден и Зеленский обсудили доставку в Киев 900 тыс. доз вакцины

Global Look Press / Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский во время телефонного разговора обсудили планы Вашингтона о поставке в Киев 900 тыс. доз препаратов от коронавируса.

Этой информацией поделилась пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она утверждает, что президенты также обсудили тесное сотрудничество стран в направлениях энергетической безопасности и борьбы с COVID-19. Байден по ходу разговора пригласил Зеленского посетить Вашингтон этим летом.

Псаки также заявила, что президенты поговорили на тему стратегического партнерства в поддержку плана украинского президента. Пресс-секретарь заметила, что американский лидер подтвердил приверженность США украинскому суверенитету.