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Байден и Зеленский обсудили доставку в Киев 900 тыс. доз вакцины

Политика
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Байден и Зеленский обсудили доставку в Киев 900 тыс. доз вакцины
Global Look Press / Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский во время телефонного разговора обсудили планы Вашингтона о поставке в Киев 900 тыс. доз препаратов от коронавируса.

Этой информацией поделилась пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она утверждает, что президенты также обсудили тесное сотрудничество стран в направлениях энергетической безопасности и борьбы с COVID-19. Байден по ходу разговора пригласил Зеленского посетить Вашингтон этим летом.

Псаки также заявила, что президенты поговорили на тему стратегического партнерства в поддержку плана украинского президента. Пресс-секретарь заметила, что американский лидер подтвердил приверженность США украинскому суверенитету.

#сша #украина #байден #псаки #зеленский
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