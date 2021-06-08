Скорая попала в массовое ДТП и перевернулась в Самаре

Пресс-служба правительства Севастополя /

Четыре человека пострадали в результате аварии с участием четырех автомобилей, включая машину скорой помощи. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Минувшим вечером, 7 июня, на проспекте Кирова столкнулись карета скорой помощи, а также автомобили "Лада Приора", Volkswagen и Mazda. По предварительным данным, одна из легковушек не уступила дорогу спешащим в больницу медикам.

В результате аварии травмы получили трое сотрудников скорой помощи — мужчины 42 и 38 лет и женщина 57 лет, их госпитализировали в Самарскую городскую клиническую больницу №2 им. Н. А. Семашко. Пострадала и 33-летняя пациентка. Ее направили в Самарскую городскую клиническую больницу им. Н. И. Пирогова.