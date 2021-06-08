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Танцовщицы подверглись нападкам мужчины в центре Петербурга

Происшествия
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Танцовщицы подверглись нападкам мужчины в центре Петербурга
pixabay.com /

Мужчина из Санкт-Петербурга с матом пытался прогнать четырех девушек, которые танцевали в центре города.

Петербуржец, который угрожал танцовщицам, был доставлен в полицию. Эту информацию передает РИА Новости.

В Сети опубликовали видео, на котором мужчина опустился до мата и угрожает четырем девушкам, танцующим у Дворцовой площади. Его негодование было связано с внешним видом танцовщиц. Он требовал от них уйти. Сообщается, что в отношении мужчины 1985 года рождении составили протокол об административном правонарушении.

#полиция #правонарушение #девушки #административка
Танцовщицы подверглись нападкам мужчины в центре Петербурга
Танцовщицы подверглись нападкам мужчины в центре Петербурга
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