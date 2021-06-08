Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Украинский аналитик объяснил "опасность" умерших российских артистов для Киева

Общество
57

Украинский аналитик объяснил «опасность» умерших российских артистов для Киева
Global Look Press / Anatoly Lomokhov

В список персон, представляющих национальную опасность для Украины, входит ряд скончавшихся российских деятелей искусства.

Власти Украины таким образом пытаются разорвать культурные связи с Россией, пояснил руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в беседе с РИА Новости.

Всего в списке значатся 199 человек, в том числе и покинувшие этот мир артисты Иосиф Кобзон, Олег Табаков, Василий Лановой. Несмотря на то, что перечень регулярно пополняется (в последний раз — 28 мая), руководство страны еще не удосужилось сверить списки и выяснить, кто из него уже скончался. Само внесение деятелей в список носит скорее ритуальный характер, заключил Золотарев.

#украина #нацбезопасность #артисты
Танцовщицы подверглись нападкам мужчины в центре Петербурга
Танцовщицы подверглись нападкам мужчины в центре Петербурга
Происшествия
04:41 | 8 июня
Украинский аналитик объяснил "опасность" умерших российских артистов для Киева
Украинский аналитик объяснил "опасность" умерших российских артистов для Киева
Общество
04:34 | 8 июня
Журавко предсказал Украине большие проблемы из-за потери транзита газа
Журавко предсказал Украине большие проблемы из-за потери транзита газа
Ближнее зарубежье
03:57 | 8 июня