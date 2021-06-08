Украинский аналитик объяснил «опасность» умерших российских артистов для Киева

Global Look Press / Anatoly Lomokhov

В список персон, представляющих национальную опасность для Украины, входит ряд скончавшихся российских деятелей искусства.

Власти Украины таким образом пытаются разорвать культурные связи с Россией, пояснил руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в беседе с РИА Новости.

Всего в списке значатся 199 человек, в том числе и покинувшие этот мир артисты Иосиф Кобзон, Олег Табаков, Василий Лановой. Несмотря на то, что перечень регулярно пополняется (в последний раз — 28 мая), руководство страны еще не удосужилось сверить списки и выяснить, кто из него уже скончался. Само внесение деятелей в список носит скорее ритуальный характер, заключил Золотарев.