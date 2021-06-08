Некоторые россияне получат летом материальную поддержку

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Некоторые пенсионеры, семьи с детьми, а также беременные женщины смогут получить новые социальные выплаты или повышение имеющихся пособий.

Пенсионные выплаты для трудящихся пенсионеров пересчитают с 1 августа, их страховая пенсия увеличится почти на 300 рублей. В августе будет совершена выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка семьям с детьми в возрасте от восьми до 16 лет. Об этом заявил генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

По словам эксперта, с 1 июля выплаты могут получить беременные женщины в трудном финансовом положении. Им положена выплата 6350 рублей при вставании на учет в сроки беременности до 12 недель. Также неполные семьи с детьми в возрасте от восьми до 16 лет получат ежемесячное пособие в размере 5650 рублей, если они будут признаны нуждающимся после получения алиментов. Об этом информирует агентство "Прайм".