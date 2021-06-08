Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Некоторые россияне получат летом материальную поддержку

Общество
54

Некоторые россияне получат летом материальную поддержку
nspk.ru / НСПК

Некоторые пенсионеры, семьи с детьми, а также беременные женщины смогут получить новые социальные выплаты или повышение имеющихся пособий.

Пенсионные выплаты для трудящихся пенсионеров пересчитают с 1 августа, их страховая пенсия увеличится почти на 300 рублей. В августе будет совершена выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка семьям с детьми в возрасте от восьми до 16 лет. Об этом заявил генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

По словам эксперта, с 1 июля выплаты могут получить беременные женщины в трудном финансовом положении. Им положена выплата 6350 рублей при вставании на учет в сроки беременности до 12 недель. Также неполные семьи с детьми в возрасте от восьми до 16 лет получат ежемесячное пособие в размере 5650 рублей, если они будут признаны нуждающимся после получения алиментов. Об этом информирует агентство "Прайм".

#лето #россияне #выплаты
Танцовщицы подверглись нападкам мужчины в центре Петербурга
Танцовщицы подверглись нападкам мужчины в центре Петербурга
Происшествия
04:41 | 8 июня
Украинский аналитик объяснил "опасность" умерших российских артистов для Киева
Украинский аналитик объяснил "опасность" умерших российских артистов для Киева
Общество
04:34 | 8 июня
Журавко предсказал Украине большие проблемы из-за потери транзита газа
Журавко предсказал Украине большие проблемы из-за потери транзита газа
Ближнее зарубежье
03:57 | 8 июня