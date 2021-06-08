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Минюст США возвратил 2,3 миллиона долларов из выкупа хакерам DarkSide

Политика
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Минюст США возвратил 2,3 миллиона долларов из выкупа хакерам DarkSide
Global Look Press / Liu Jie

Власти США смогли вернуть 2,3 миллиона долларов, которые они отдали в криптовалюте хакерам, после кибератаки на Colonial Pipeline. Об этом сообщило ФБР в соцсети.

Ранее со слов главы Colonial Pipeline Джозефа Блаунта стало известно, что компания заплатила выкуп злоумышленникам в размере 4,4 миллиона долларов, которые поступили к преступникам в криптовалюте. Сейчас удалось вернуть более половины уплаченной суммы. Также в ведомстве уточнили, что возвратить получилось 63,7 биткоина. Предположительно, они и являются частью выплаченного 8 мая выкупа.

Ранее стало известно, что ФБР смогло перехватить виртуальный кошелек для выкупа, который был в собственности группировки киберпреступников DarkSide. Стоит отметить, что на территории США в последнее время был обнаружен ряд крупных кибератак на оператора трубопроводов Colonial.

#фбр #минюст сша #Colonial Pipeline #darkside
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