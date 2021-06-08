Молодой канадец насмерть сбил членов мусульманской семьи на автомобиле

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Мужчина целенаправленно сбил семью мусульман в канадском Лондоне. В ходе инцидента погибли четыре человека из пяти. Об этом сообщили в местной полиции.

Вечером в воскресенье 20-летний канадец на автомобиле сбил мусульманскую семью из пяти человек. Один из пострадавших погиб на месте, трое скончались в больнице. Выжить удалось только девятилетнему ребенку — он получил серьезные, но совместимые с жизнью травмы.

"Произошло массовое убийство, направленное против мусульман, против жителей Лондона и вызванное неописуемой ненавистью", — заявил мэр Лондона в соцсети.

В городе провинции Онтарио объявлен трехдневный траур. Полицейские уже задержали подозреваемого и поместили его под стражу. В отношении преступника ведется расследование.