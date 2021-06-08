Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Госдеп сообщил об участии Блинкена в саммите США и России 16 июня

Политика
88

Госдеп сообщил об участии Блинкена в саммите США и России 16 июня
flickr.com / U.S. Department of State

Госсекретарь США Энтони Блинкен станет членом американской делегации на встрече лидеров России и США Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве 16 июня.

Блинкен будет участвовать в двусторонней встрече путина и Байдена, заявил пресс-секретарь госдепа США Нед Прайс. Отмечается, что глава американской дипломатии примет участие в саммите Группы семи в Великобритании, а также совместно с президентом Байденом отравится на саммит НАТО и саммит США и ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента.

Личная встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве. На ней президенты двух стран планируют обсудить перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные международные темы.

#госдеп #саммит #Блинкен
Минюст США возвратил 2,3 миллиона долларов из выкупа хакерам DarkSide
Минюст США возвратил 2,3 миллиона долларов из выкупа хакерам DarkSide
Политика
03:12 | 8 июня
Молодой канадец насмерть сбил членов мусульманской семьи на автомобиле
Молодой канадец насмерть сбил членов мусульманской семьи на автомобиле
Происшествия
02:36 | 8 июня
Госдеп сообщил об участии Блинкена в саммите США и России 16 июня
Госдеп сообщил об участии Блинкена в саммите США и России 16 июня
Политика
02:00 | 8 июня