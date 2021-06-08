Госдеп сообщил об участии Блинкена в саммите США и России 16 июня

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Госсекретарь США Энтони Блинкен станет членом американской делегации на встрече лидеров России и США Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве 16 июня.

Блинкен будет участвовать в двусторонней встрече путина и Байдена, заявил пресс-секретарь госдепа США Нед Прайс. Отмечается, что глава американской дипломатии примет участие в саммите Группы семи в Великобритании, а также совместно с президентом Байденом отравится на саммит НАТО и саммит США и ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента.

Личная встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве. На ней президенты двух стран планируют обсудить перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные международные темы.