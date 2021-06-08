Пенсионерка прыгнула в колодец после просмотра новостей на Украине

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Пенсионерка решила прыгнуть в колодец после просмотра телевизионных новостей в Черкасской области Украины.

Старушка подумала, что случилось "военное нападение противников". Эту информацию со ссылкой на источник передает РИА Новости.

В селе Вознесенское 62-летняя женщина, насмотревшись новостей, оказалась в колодце. Она пыталась там спрятаться. Пожилая женщина с собой взяла сумку с подушкой, некоторые вещи и печенье.

Украинку из колодца доставали спасатели. Соседи утверждают, что женщина провела в колодце больше 24 часов. Медики зафиксировали у женщины переломы левого бедра и правой голени.