Росстат перечислил регионы РФ с низким и высоким уровнем безработицы

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Самый низкий уровень безработицы в первые месяцы 2021 года был зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе — 2,4%.

На втором месте после ЯНАО следуют Петербург и Чукотка. Здесь уровень безработицы, по данным Росстата, с февраля по апрель 2021 года находился на отметке 2,5%. Далее идут Татарстан (2,8%), Москва (3%), ХМАО (3%) и Хабаровский край (3,4%).

Наиболее высокий процент безработицы наблюдался в кавказских республиках. В Ингушетии он составлял 32,2%, в Чечне — 18,1%, в Дагестане — 16,4%.

"Росстат рассчитывает уровень безработицы по методологии Международной организации труда (МОТ). По ее критериям безработным считается тот, кто не имеет работы в момент исследования, ищет ее и готов приступить к ней со следующей недели", — заявили "Известиям" в ведомстве.

В Минтруде сообщили, что в 20 российских регионах уровень безработицы достиг допандемических показателей. В 32 регионах — максимально приблизился к ним.