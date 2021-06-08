Росавиация предупредила россиян о рисках путешествия в «закрытые» страны

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Пассажиры могут потерять средства и не получить услугу, за которую заплатили российским авиаперевозчикам для полета в "закрытую" страну. Об этом сообщили в Росавиации.

В ведомстве рассказали, что россияне должны учитывать все возможные риски, когда приобретают билеты в страны, которые официально не возобновили авиаперелеты с другими государствами. Такое предупреждение касается также бизнеса. Он имеет "риск получить убытки и не оправдать доверие граждан".

"В настоящее время с целым рядом стран, включая Кипр и Тунис, регулярное авиасообщение не возобновлено", — напомнили в Росавиации.

В министерстве призвали внимательно и осторожно относиться к покупке билетов в "закрытые" страны. С подобным заявлением ранее выступили и в Ростуризме.