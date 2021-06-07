Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Порошенко прокомментировал телефонную беседу Байдена с Зеленским

Политика
63

Порошенко прокомментировал телефонную беседу Байдена с Зеленским
president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал хорошей новостью переговоры нынешнего лидера страны и президента США, Владимира Зеленского и Джо Байдена, и пожелал власти удачи.

Если речь идет об интересах страны в мире, то все политики становятся национальной сборной, а не оппонентами, заявил Порошенко. Он отметил важность гарантии безопасности Украины со стороны Джо Байдена перед встречей с президентом России Владимиром Путиным в Женеве. Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Экс-президент также назвал еще одной хорошей новостью приглашение Зеленского в Белый дом в июле. В понедельник лидеры Украины и США провели телефонные переговоры, обсудив актуальные политические и экономические вопросы.

#порошенко #байден #зеленский
Росавиация предупредила россиян о рисках путешествия в "закрытые" страны
Росавиация предупредила россиян о рисках путешествия в "закрытые" страны
Общество
00:12 | 8 июня
Погребинский объяснил, почему Байден отказался встретится с Зеленским
Погребинский объяснил, почему Байден отказался встретится с Зеленским
Политика
23:54 | 7 июня
Порошенко прокомментировал телефонную беседу Байдена с Зеленским
Порошенко прокомментировал телефонную беседу Байдена с Зеленским
Политика
23:51 | 7 июня