Сосновский: Кац хочет занять место «вожака стаи шакалов» вместо Навального

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Профессиональный игрок в покер Максим Кац готовится занять место "вожака стаи шакалов", пока блогер Алексей Навальный отбывает срок, заявил политолог Александр Сосновский.

Кац недавно поздравил Навального с днем рождения на своем YouTube-канале, опубликовав ролик о попытках блогера проявить себя на политической ниве. Публикация вызвала удивление у многих, ведь эти персонажи много лет конфликтовали друг с другом и открыто выражали взаимную антипатию. Сосновский считает, что это "проявление симпатии" не случайно.

"Я думаю, Кац предпринимает, конечно, с точки зрения Навального, грязную попытку занять освободившееся место и расчистить для себя поле игры. С точки зрения самого Каца, наверное, это — абсолютно нормальное дело. Ну как же упустить, если вдруг оно все тут падает?" — подчеркнул политолог в беседе с Федеральным агентством новостей.

Федеральное агентство новостей /

В либерально-оппозиционном сообществе, как отметил Сосновский, сейчас происходит раздел того, что осталось после отправки Навального за решетку. Это касается развала структур блогера и полного провала протестного движения.

"То, что мы наблюдаем, — это сейчас такая грызня шакалов после того, как стая потеряла своего вожака. Ну, конечно, тяжело называть Навального вожаком стаи, но вожаком стаи шакалов вполне можно его представить, и шакал Кац очень четко вписывается в это понимание стаи, разрывающей останки добычи после своего вожака", — добавил политолог.

В экспертном сообществе сейчас высказываются различные мнения о том, кто займет освободившееся после Навального место. Доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов считает, что на эту роль может претендовать беглый олигарх Михаил Ходорковский.