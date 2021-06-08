Киевские эксперты: власти Украины хотят обложить налогом переводы заробитчан

ФБА «Экономика сегодня» . / Марина Шостак

Команда нынешнего украинского президента Владимира Зеленского пытается латать дыры в бюджете страны за счет самих украинцев, и в том числе за счет заробитчан, чьи переводы из-за границы в 2020 году составили 12 миллиардов долларов.

Об этом, как сообщает интернет-издание «ПолитНавигатор», шла речь на прошедшей в Киеве пресс-конференции.

В частности, один из участников пресс-конференции журналист Дмитрий Василей заявил, что рост налогов на Украине связан с тем, что экономика страны не растет и бюджет недополучает денег. В результате возникающие дыры в бюджете приходится латать за счет кредитов.

«Я думаю, что возникновение законопроектов, которые увеличением или дополнительным налогом стимулируют население все больше платить, связаны с тем, чтобы получить как можно больше денег в бюджет и закрыть внутренними ресурсами дыры, которые формируются за счет того, что воруются деньги», — добавил киевский журналист, который ранее был на Украине политзаключенным.

Также Василей предположил, что киевские власти могут вскоре обложить налогами заработок заробитчан – украинцев, которые уезжают работать заграницу и оттуда переводят деньги своим семьям, оставшимся на Украине.

Это может произойти из-за некачественного управления бюджетными средствами на Украине, из-за чего в государство постоянно сокращает свои социальные обязательства и закрывает множество программ.

Дополнительное негативное влияние на ситуацию оказала пандемия коронавируса и вводимые для ее сдерживания всевозможные локдауны, которые нанесли тяжелый удар украинской экономике, в результате чего в бюджете государства образовалась лишняя дыра.

«За счет всех этих процессов, мы и дальше будем видеть подобные законопроекты, которые будут постепенно усиливать налоговую нагрузку на население и конечно же в скором времени мы увидим законопроекты, которые будет облагать налогом деньги, которые наши заробитчане присылают на Украину», — уверенно предсказал Василец.

Федеральное агентство новостей /

Со своей стороны, украинский эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский напомнил, что фактически заробитчане являются стабилизаторами экономики Украины, но власти страны все равно хотят задушить эту категорию граждан налогами.

«На деньги заробитчан хотят наложить лапу. И это притом, что именно благодаря деньгам заробитчан у нас поддерживается валютно-финансовая стабильность на Украине, потому что по официальным данным Национального банка, несмотря на кризис, в прошлом году заробитчане переслали на Украину двенадцать миллиардов долларов, а это на порядок больше чем нам дали международный финансовые институции», — напомнил Павловский.

Но власти страны, по его словам, вместо чтобы быть благодарными заробитчанам за стабилизацию экономики, наоборот хотят обложить налогами те деньги, которые они пересылают своим семьям для их выживания на Украине.