Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Пресная вода из Днепра больше не нужна Крыму. И одна из причин этого заключается в том, что чистоту и безопасность воды, поступающей с украинской территории, сложно гарантировать.

Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил депутат ГД Андрей Козенко, комментируя сообщения том, что в плотине, которую крымские власти соорудили, чтобы перекрыть Северо-крымский канал и обеспечить водную блокаду полуострова Крым, обнаружены протечки.

«Действительно, есть информация о том, что плотина на границе Украины и Крыма начала разваливаться, в результате чего вода из Днепра попадает на полуостров», – подтвердил газете Андрей Козенко.

О том, почему плотина начала протекать, по словам депутата, нужно спрашивать у тех, кто ее строил на скорую руку по приказу националистических украинских властей. Но в самом Крыму все проблемы с недостатком пресной воды давно уже решены, подчеркну Козенко.

При этом депутат отметил, что, несмотря на то, что ранее днепровская вода, поступавшая в Крым по Северо-Крымскому каналу, обеспечивала более 85% потребностей полуострова в пресной воде, теперь регион от нее не зависит. Тем более, что сложно гарантировать чистоту и безопасность этой воды для употребления.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

«В 2014 году у нас была очень серьезная угроза химического заражения воды, в том числе в Северо-Крымском канале еще до его перекрытия, и Симферопольского водохранилища. И были даже пойманы те диверсанты, которые это замышляли. Ничего хорошего в той воде пока что ждать не приходится», — приводит агентство ТАСС слова депутата.

Напомним, сообщения том, что возведенная в 2014 году на Перекопском перешейке плотина через Северо-Крымский канал начала разваливаться и пропускать воду из Днепра, появились в украинских СМИ накануне – в понедельник, 7 июня.