Адвокат оценил шансы Украины принять участие в переговорах США и ФРГ по «СП – 2»

Федеральное агентство новостей / Екатерина Чалова

Целью американо-германских переговоров по «Северный поток – 2» является нанесение удара по российским интересам, а также торможение запуска газопровода и недопущение снижения транзита газа по украинской территории.

Об этом в эфире программы «Мнение» на канале информационного агентства News Front рассказал российский адвокат Дмитрий Аграновский, комментируя заявление Киева о том, что на переговорах США И Германии по «Северному потоку – 2» обязательно должны присутствовать представители Украины.

По словам Аграновского, Украине в сложившейся ситуации отведена роль маленького карлика, вся задача которого заключена в том, чтобы быть антиРоссией. Важная стратегическая задача Киева – не допустить введения «Северного потока – 2» в эксплуатацию.

Также адвокат выразил уверенность в том, что в обозримом будущем антироссийский правящий режим на Украине будет сметен и Россия окружит себя поясом безопасности.

Федеральное агентство новостей / pixabay.com

«Задача смены бандеровского, бесчеловечного режима на территории Украины она стоит, и эта задача будет реализована. Более того, я уверен, что антироссийский режим на Украине будет сменен, антироссийские режимы в Прибалтике будут сменены, будут даже сменены антироссийские режимы в Польше и близлежащих странах с народами, с которыми у нас никогда не было никаких конфликтов», — подчеркнул Аграновский.

Все эти славянские народы, по его словам, являются для России братскими и рано или поздно Москва создаст вокруг российских границ пояс безопасности. А в настоящее время у власти на Украине находится марионеточный режим, который только позорит страну, заключил адвокат.