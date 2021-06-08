Сатановский оценил идею о «руке Кремля» в скандале с пьяными британцами в Эстонии

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Эстонцы сами решили не быть частью российской Богоспасаемой империи, где им была отведена роль европейской витрины, а стать частью демократической Европы, так пусть теперь привыкают, и к пьяным скандалящим британцам в том числе.

Об этом в личном Telegram-канале пишет известный российский политолог Евгений Сатановский, комментируя появившиеся в прессе сообщения, что скандал с пьяными британскими военнослужащих, которых в Эстонии пришлось высадить из поезда, был спровоцирован некими агентами Кремля.

«Идея о том, что скандал в Эстонии, где пьяных и скандаливших британских военнослужащих полиция высадила из поезда, спровоцирован, а то и организован "агентами Путина", настолько хороша, что, если бы ее не высказали британские журналисты и местные "специалисты по России", было бы даже как-то неудобно. А так — понятно, кто во всем виноват», — иронично рассуждает Сатановский.

Также, по словам эксперта, сразу становится понятно, какие в Британии специалисты по России. А на счет британских журналистов и так не было никаких иллюзий.

«Так что поздравляем их всех соврамши, по Булгакову. Кто помнит - это "Мастер и Маргарита", сцена с конферансье Бенгальским в варьете», - пишет политолог.

wikipedia.org / British Army official photographer, Penfound Giles (WO2) / Public Domain

По его словам, отмазка «это сделали русские» просто шикарно подходит к любому случаю. Но в данной ситуации, надо уточнить, в чем именно русских обвиняют на этот раз? В том, что напоили англичан и заставили их дебоширить в поезде? Или в том, что спаивали их с детства, подготавливая нынешний скандал на протяжении десятилетий? Или русские причастны ко всем пьяным дракам и к традиционному скотскому поведению британских подданных, которым те привыкли предаваться после работы и на выходных? Или в чем-то еще, в чем русских пока не обвинили и за что еще не ввели санкции?

«В принципе, нам можно предъявить все, что угодно. Сепаратизм Шотландии, Уэльса и, непременно, Северной Ирландии — виноваты "агенты Путина". Фантасмагорическая прическа Бориса Джонсона и сам Борис Джонсон, больше всего напоминающий воронье пугало на пшеничном поле, во главе британского правительства — то же самое. Нелюбовь королевы к устрицам и проблемы двора с не в меру разговорчивой и дурно воспитанной, как и полагается американской актрисе, герцогиней Сассекской — тем более», — перечисляет Сатановский.

Global Look Press / I-Images

Бумага стерпит все, и тем более все стерпят электронные СМИ, отмечает политолог в заключение. Но у британцев совершенно не случайно сама отвратительная репутация по части поведения в мире.

А эстонцам следует привыкать к тому, что теперь британцы со всеми их плохими привычками приехали к ним на маневры и не считают местных туземцев равными себе «белыми людьми». Ну они сами к этому стремились, когда принимали льготы и дотации демократической Европы.