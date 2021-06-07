Представитель Зеленского заявил, что Байден гарантировал Украине безопасность

Global Look Press / Biden Transition via CNP

Глава Белого дома Джо Байден в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что США дает максимальные гарантии безопасности Украине.

Американский лидер специально отметил, что прекрасно понимает все возможные для Украины риски и точно гарантирует стране безопасность. Об этом сообщил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк, информирует агентство "РБК-Украина".

Джо Байден и Владимир Зеленский 7 июня провели личный телефонный разговор, обсудив множество актуальных тем, в том числе вопросы безопасности. По словам Подоляка, Байден положительно оценил экономический курс страны.