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Представитель Зеленского заявил, что Байден гарантировал Украине безопасность

Политика
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Представитель Зеленского заявил, что Байден гарантировал Украине безопасность
Global Look Press / Biden Transition via CNP

Глава Белого дома Джо Байден в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что США дает максимальные гарантии безопасности Украине.

Американский лидер специально отметил, что прекрасно понимает все возможные для Украины риски и точно гарантирует стране безопасность. Об этом сообщил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк, информирует агентство "РБК-Украина".

Джо Байден и Владимир Зеленский 7 июня провели личный телефонный разговор, обсудив множество актуальных тем, в том числе вопросы безопасности. По словам Подоляка, Байден положительно оценил экономический курс страны.

#украина #байден #зеленский
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