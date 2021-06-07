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Новая версия iOS 15 от Apple дополнилась множеством нововведений

Технологии
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Новая версия iOS 15 от Apple дополнилась множеством нововведений
pixabay.com /

Компания Apple показала новую версию операционных систем iOS 15 и iPadOS 15. Обновление принесло ряд полезных изменений, которые были представлены на конференции WWDC 2021.

Из представленной новинки можно сделать вывод, что iPhone улучшили свое шумоподавление. У пользователей появится режим "Сетка", который будет доступен для групповых звонков, а также портретный режим с размытым фоном. Клиенты Apple смогут наслаждаться видеороликами по принципу "картинка в картинке" в рамках новой функции SharePlay.

Также появилась новая функция распознавания текста путем использования фото или камеры. Говоря о приложениях, особенно необходимо выделить "Кошелек", "Погоду" и "Карты", которые пережили масштабное обновление: приложения станут красочнее, в них можно будет добавлять новую информацию и расширить спектр использования.

Серьезные изменения коснулись и iPadOS. Появилась "Библиотека приложений", а многозадачность стала гибче и в плане удобства она может конкурировать с настольным macOS.

#apple #ios 15 #ipados #wwdc 2021
Новая версия iOS 15 от Apple дополнилась множеством нововведений
Новая версия iOS 15 от Apple дополнилась множеством нововведений
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