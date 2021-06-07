Цеков посоветовал США сменить «позицию силы» при диалоге с Россией

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Вашингтон не сможет использовать позицию силы для диалога с Москвой, уверен член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

Так парламентарий прокомментировал предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Ранее советник 46-го главы Белого дома Джейк Салливан заявил, что Байден займет "позицию силы" во время своего турне по странам Евросоюза, в ходе которого проведет первые личные переговоры с российским коллегой с момента вступления в должность президента США.

"С Россией говорить с позиции силы бесперспективно, диалог можно строить только на равных, на взаимоуважительной основе. Россия во многом имеет силу, равную США", — заявил член Совфеда.

Он уверен, что Белый дом поступает неправильно, выбирая такую позицию, так как с Москвой нельзя вести "содержательный разговор с выходом на конкретный результат", придерживаясь таких принципов.