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Власти Украины не просто добились того, что страна потеряет доходы от транзита газа, которые получала, благодаря своему выгодному территориальному положению, но и начнут переплачивать европейцам за топливо.

Об этом в эфире радио Sputnik рассказал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, комментируя заявление экс-министра экономики Украины Виктора Суслова о том, что неспособность Киева грамотно вести политику по сохранению транзита привела к неспособности противостоять строительству «Северного потока – 2».

Именно из-за этой неспособности украинских властей страна теряет доходы, добавил Суслов, слова которого приводит РИА Новости.

«Потому что оно постоянно делало заявления общего плана, о том, что Запад нам поможет, что США не дадут достроить (газопровод), — напомнил экс-министр. — Рассказывал Зеленский, что Германии этот газопровод не выгоден, а Германия слушала, слушала, да и обеспечила все необходимые условия для его достройки».

Германия, добавил Суслов, была заинтересована в российском газопроводе, тем более, что «Северный поток – 2» превращает ее в хаб – центр распределения газа по Европе. Получив эти функции, Германия, отнимает их у Украины.

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Некоторые украинские чиновники в связи с этим позволяют себе антиевропейские заявления, но их обвинения неправомерны, ведь в этом мире каждый борется за собственные интересы, особенно в международных отношениях, заключил Суслов.

Комментируя эти слова, Алексей Журавко напомнил, что Киев продолжает прикладывать все усилия, чтобы Россия не была заинтересована в транзите газа через украинскую территорию.

«Если говорить объективно, то Суслов абсолютно прав. Все его прогнозы о происходящем в экономике Украины сбываются, — отметил экс-депутат. — И если в Киеве надеются, что Германия, Польша и другие европейские страны будут продавать им газ по внутренним европейским ценам, то они глубоко ошибаются».

Европа, по его словам, наоборот, будет наживаться на продаже газа Украине, будет накручивать цену, не глада на сумасшедшую бедность украинского населения. Украину ждут большие проблемы, уверен Журавко.

Федеральное агентство новостей /

«Лучше бы в Киеве работой занялись, научились выстраивать экономические отношения и думать в первую очередь о людях. Это Россия думает об украинцах – не о тех, кто в правительстве, а о простых людях», — заключил экс-депутат.

Напомним, на минувшей неделе президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, заявил, что Украина, которая сейчас получает за транзит российского газа 1,5 миллиарда долларов в год, могла бы получать три или даже пять миллиардов. Но Киев, по словам российского президента, своими руками сам все сломал.