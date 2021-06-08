Американский политолог призвал США отказаться от связей с авторитарной Украиной

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Тезис о том, что Украина является демократической страной, нуждающейся в помощи США, притянут за уши, а на самом деле Вашингтон не нуждается в партнере, который все больше превращается в авторитарное государство.

Такое мнение на страницах американского издания The National Interest высказал известный в США политолог, старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер, по мнению которого, при нынешнем президенте Владимире Зеленском Украина стала более авторитарной страной, чем была при предыдущем лидере Петре Порошенко, и теперь все больше напоминает псевдодемократические нелиберальные системы.

«Это безрассудство — относиться к Украине как к союзнику Соединенных Штатов по стратегическим соображениям, и поступать так на основании предполагаемой демократической солидарности с нравственной точки зрения оскорбительно. Администрация Байдена должна как можно скорее отказаться от отношений с этим все более одиозным клиентским государством», — пишет Карпентер.

США, по его словам, принялись втягивать Украину в свою зону влияния сразу же после обретения ею независимости. О том, насколько Вашингтон был заинтересован в вовлечении Украины, говорят направляемые на эту цель суммы. Например, в 1996 году американцы направили украинцам треть всех денег, предназначенных для «демократизации всех стран СНГ» — 225 миллиардов долларов из 641 миллиарда.

Федеральное агентство новостей / Степан Коцаба

Как прямо заявляли Конгресс США и запрещенное в РФ Агентство по международному развитию (USAID), «оранжевая революция» 2004 года стала главным результатом американской публичной дипломатии. Тогда заокеанские специалисты подготовили украинскую общественность к массовым протестам, на фоне которых Верховный суд Украины отменил легитимную победу Виктора Януковича на президентских выборах и назначил новое голосование, по итогам которого победу с перевесом в 7,79% одержал другой кандидат Виктор Ющенко.

К следующему майдану, который произошел на стыке 2013 и 2014 годов, американские политики даже не скрывали своего участия в происходящих событиях – они открыто летали в Киев и поддерживали протестующих.

«В политике Вашингтона присутствовал элемент мошенничества с тех самых пор, как администрация Барака Обамы поддержала так называемую революцию Майдана на Украине в 2014 году, — пишет Карпентер. — Представители администрации, в первую очередь помощник госсекретаря США Виктория Нуланд и посол США на Украине Джеффри Пайетт, поощряли и оказывали помощь демонстрантам, которые стремились свергнуть законным образом избранное, но "пророссийское" правительство».

При этом власти США называли протесты спонтанными протестами украинцев против коррупции, следы их участия в организации этих протестов скрыто было невозможно. Так достоянием общественности стала запись телефонного разговора Виктории Нуланд с Джеффри Пайеттом, в ходе которого обсуждался состав будущего украинского правительства.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Также все помнят, как нынешний президент США Джо Байден, занимавший в годы Майдана пост вице-президента США и курировавший украинское направление, занимал президентское место на совещаниях с членами правительства Украины. Кроме того, из опубликованных записей телефонных разговоров с Петром Порошенко, стало известно, что Байден давал украинскому президенту прямые указания о назначениях и увольнениях конкретных людей в правительстве страны, а также о принимаемых законах.

«В годы после революции Майдана проявления ультранационализма и антисемитизма со стороны представителей экстремистских группировок на улицах Киева и других украинских городов стали обычным делом. Политика правительства Порошенко тоже становилась все более авторитарной», — напоминает Карпентер.

Уже при Порошенко власти Украины ввели в стране цензуру, преследовали политических оппонентов и запрещали въезд в страну иностранным журналистам, не поддерживавших постмайданный политический курс Киева.

Однако после очередной смены власти в стране, при президенте Владимире Зеленском ситуация стала еще хуже, подчеркивает американский политолог.

«В начале февраля (2021 года) правительство закрыло несколько независимых СМИ, якобы пророссийских, «на основе совершенно расплывчатых стандартов», — напоминает Карпентер. – А 13 мая суд отправил под домашний арест по обвинению в госизмене лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука — "одного из самых откровенных критиков Зеленского"».

president.gov.ua / Офис Президента Украины

А в середине апреля Служба безопасности Украины задержала в Харькове 60 демонстрантов, критиковавших действия местного горсовета. При этом СБУ заявили, что действиями протестующих руководили некие «пророссийские политические силы», а целью протестов якобы были попытки оправдать возможную «российскую агрессию» против Украины. Но под такое расплывчатое и эмоционально заряженное обвинение можно подвести практически любую политическую деятельность, предупреждает Карпентер.

Подобные действия нынешних украинских властей не вписываются в тот образ Украины, как энергичной и толерантной демократии, которую пытаются создать в США.

«За последние несколько месяцев правительство президента Украины Владимира Зеленского предприняло ряд шагов, от которых все больше веет авторитаризмом, — подводит итог своих рассуждений политолог. — Попытки выставить Украину образцовой демократией, заслуживающей защиты со стороны Соединенных Штатов по моральным соображениям, притянуты за уши. В действительности такие попытки представляют собой отражение либо сознательной слепоты, либо наихудшей разновидности цинизма».

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Тем более, заключает эксперт, что подобная позиция Вашингтона является нерационально провокационной по отношению к Москве.

Все, что представляет собой постмайданная Украина, по словам Карпентера, является полностью результатом работы американских властей, которые теперь пожинают плоды своих трудов.