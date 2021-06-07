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Лавров указал на неприемлемость ревизии Минских соглашений

Политика
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Лавров указал на неприемлемость ревизии Минских соглашений
mid.ru / Министерство иностранных дел Российской Федерации

Ревизия Киевом Минских соглашений неприемлема. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил главам МИД Франции и ФРГ.

В понедельник, 7 июня, Лавров провел телефонные переговоры с коллегами из Парижа и Берлина Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Во время разговора состоялся обстоятельный обмен мнениями о ситуации в Донбассе. Министры говорили о перспективах урегулирования внутриукраинского конфликта.

"Была подчеркнута безальтернативность Минских соглашений и необходимость выполнения всеми сторонами своих обязательств. Лавров акцентировал неприемлемость попыток Киева ревизовать "Комплекс мер", — заявили в МИД РФ.

Лавров также указал на недопустимость дискриминационных мер в отношении русскоязычного населения на Украине. Он раскритиковал курс Киева на насильственную украинизацию национальных меньшинств.

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