Лавров указал на неприемлемость ревизии Минских соглашений

mid.ru / Министерство иностранных дел Российской Федерации

Ревизия Киевом Минских соглашений неприемлема. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил главам МИД Франции и ФРГ.

В понедельник, 7 июня, Лавров провел телефонные переговоры с коллегами из Парижа и Берлина Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Во время разговора состоялся обстоятельный обмен мнениями о ситуации в Донбассе. Министры говорили о перспективах урегулирования внутриукраинского конфликта.

"Была подчеркнута безальтернативность Минских соглашений и необходимость выполнения всеми сторонами своих обязательств. Лавров акцентировал неприемлемость попыток Киева ревизовать "Комплекс мер", — заявили в МИД РФ.

Лавров также указал на недопустимость дискриминационных мер в отношении русскоязычного населения на Украине. Он раскритиковал курс Киева на насильственную украинизацию национальных меньшинств.