Движение «Сильная Россия» проведет проверку российских учебников по истории

procnov.ru / Прокуратура Новгородской области

Общероссийское движение "Сильная Россия" изучит отечественные учебники на предмет неполного освещения важных событий для русского народа.

В работе примут участие такие объединения, как Общероссийская организация "Офицеры России", Всероссийское движение "Матери России" и другие. Об этом заявили в пресс-службе "Сильной России".

Планируется проверить следующие учебные издания: "Всеобщая история для 11 классов", "История России: начало XX — начало XXI века. Базовый уровень: 10 класс", и многие другие, пишет Федеральное агентство новостей.