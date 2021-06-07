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Движение "Сильная Россия" проведет проверку российских учебников по истории

Общество
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Движение «Сильная Россия» проведет проверку российских учебников по истории
procnov.ru / Прокуратура Новгородской области

Общероссийское движение "Сильная Россия" изучит отечественные учебники на предмет неполного освещения важных событий для русского народа.

В работе примут участие такие объединения, как Общероссийская организация "Офицеры России", Всероссийское движение "Матери России" и другие. Об этом заявили в пресс-службе "Сильной России".

Планируется проверить следующие учебные издания: "Всеобщая история для 11 классов", "История России: начало XX — начало XXI века. Базовый уровень: 10 класс", и многие другие, пишет Федеральное агентство новостей.

#проверка #история #учебники
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