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Захарова прокомментировала введение санкций в отношении граждан Канады

Политика
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Захарова прокомментировала введение санкций в отношении граждан Канады
twitter.com / @MID_RF

Ответные меры в отношении канадских официальных лиц, причастных к формированию и поддержке антироссийского курса, прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Официальная Оттава на разных уровнях продолжает поддерживать направленные против России инициативы. Проявляется неуместная и контрпродуктивная активность в некоторых внешнеполитических вопросах, отметила представитель МИД. Решение о закрытии въезда в Россию на бессрочной основе гражданам Канады было принято в ответ на незаконные санкции против граждан РФ, добавила она.

Захарова заявила, что Москва остается открытой к развитию российско-канадских отношений на основе принципов взаимного уважения.

#захарова #мид #канада
Захарова прокомментировала введение санкций в отношении граждан Канады
Захарова прокомментировала введение санкций в отношении граждан Канады
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