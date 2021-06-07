Черчесова поразило решение властей Дании не пустить фанатов на матчи Евро-2020

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Главный тренер российской футбольной сборной Станислав Черчесов раскритиковал решение о недопуске болельщиков на матчи чемпионата Европы в Копенгагене.

Недопуск фанатов на матчи 16-го чемпионата Европы в Копенгагене является "неприятным моментом", заявил Станислав Черчесов в эфире телеканала "Россия-24". Тренер признался, что не понимает, чем именно обусловлено решение правительства Дании о запрете посещения страны во время турнира. Черчесов выразил надежду на то, что фанаты из РФ смогут попасть на игру третьего тура группового этапа Евро-2020.

Матч сборных Дании и России пройдет 21 июня. До этого команда Станислава Черчесова сыграет с возглавляющей рейтинг ФИФА Бельгией и Финляндией, которая впервые выступит на чемпионате Европы по футболу.