Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Черчесова поразило решение властей Дании не пустить фанатов на матчи Евро-2020

Спорт
59

Черчесова поразило решение властей Дании не пустить фанатов на матчи Евро-2020
rfs.ru / Российский футбольный союз

Главный тренер российской футбольной сборной Станислав Черчесов раскритиковал решение о недопуске болельщиков на матчи чемпионата Европы в Копенгагене.

Недопуск фанатов на матчи 16-го чемпионата Европы в Копенгагене является "неприятным моментом", заявил Станислав Черчесов в эфире телеканала "Россия-24". Тренер признался, что не понимает, чем именно обусловлено решение правительства Дании о запрете посещения страны во время турнира. Черчесов выразил надежду на то, что фанаты из РФ смогут попасть на игру третьего тура группового этапа Евро-2020.

Матч сборных Дании и России пройдет 21 июня. До этого команда Станислава Черчесова сыграет с возглавляющей рейтинг ФИФА Бельгией и Финляндией, которая впервые выступит на чемпионате Европы по футболу.

#футбол #черчесов #дания #евро-2020
Захарова прокомментировала введение санкций в отношении граждан Канады
Захарова прокомментировала введение санкций в отношении граждан Канады
Политика
21:00 | 7 июня
Движение "Сильная Россия" проведет проверку российских учебников по истории
Движение "Сильная Россия" проведет проверку российских учебников по истории
Общество
20:52 | 7 июня
В МВД утвердили правила доставки россиян в медвытрезвители
В МВД утвердили правила доставки россиян в медвытрезвители
Общество
20:37 | 7 июня