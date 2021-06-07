В МВД утвердили правила доставки россиян в медвытрезвители

Невские Новости / Александр Гришин

Министерство внутренних дел России утвердило новый порядок помещения нетрезвых россиян в медицинские вытрезвители, а также в подразделения полиции.

Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно утвержденному документу, теперь сотрудники правоохранительных органов будут забирать людей в состоянии алкогольного опьянения с улиц, из транспорта, а также из жилья.

Кроме того, в подобные медвытрезвители будут попадать граждане, которые находятся на площадях, стадионах, вокзалах, скверах, в парках и других общественных местах в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Из дома россиян будут забирать в том случае, если есть основания полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью проживающих с ними людей, а также имуществу.