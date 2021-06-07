Ряд ключевых для РФ соглашений ПМЭФ оценили эксперты «Деловой России»

Федеральное агентство новостей /

Около 800 соглашений на общую сумму 3,8 трлн рублей было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума, прошедшего со 2 по 5 июня.

Эксперты общественной организации "Деловая Россия" в ходе прямого эфира ФАН и Медиагруппы "Патриот" рассказали, какие договоры стали ключевыми для России и регионов. Так, сделку о проектировании, поставке материалов, оборудования и строительстве газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге заключили немецкий концерн The Linde Group совместно с турецким строительным холдингом Renaissance Heavy Industries и дочерним предприятием "Газпрома" — "Русским альянсом".

"Это, я думаю, одно из самых больших соглашений на форуме", — заявил директор филиала ВТП Северо-Запад Владимир Никитенко.

Он также отметил, что организация подписала большую сделку с российской корпорацией МСП и немецкой компанией Schaeffler. В ее рамках стороны будут развивать и полноценно интегрировать отечественные предприятия в цепочку поставок европейской организации.