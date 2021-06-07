Глава МИД Франции провел телефонный разговор с коллегами из России и Германии

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Глава французского министерства иностранных дел совместно с коллегами из РФ и ФРГ обсудил ситуацию на Украине и отношения между Арменией и Азербайджаном.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провел телефонный разговор с коллегами из МИД России и Германии. Темой для обсуждения стали отношения между Азербайджаном и Арменией. Также в рамках разговора был затронут вопрос о ситуации на Украине. При этом глава французского МИД отметил важность продолжения усилий в "нормандском формате".