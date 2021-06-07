Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Байден пообещал Зеленскому отстаивать суверенитет Украины

Политика
61

Байден пообещал Зеленскому отстаивать суверенитет Украины
Global Look Press / Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Президент США Джо Байден пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского посетить Вашингтон этим летом.

Как сообщает Белый дом, лидеры провели телефонные переговоры 7 июня.

"Байден сказал Зеленскому, что с нетерпением ждет встречи с ним в Белом доме этим летом", — говорится в сообщении..

Кроме того, Байден пообещал Зеленскому отстаивать суверенитет Украины на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 16 июня в Швейцарии.

Ранее Зеленский возмутился, что США передумали вводить санкции против газопровода "Северный поток — 2". По его словам, в этом вопросе он рассчитывал на Вашингтон.

#украина #байден #зеленский
Захарова прокомментировала введение санкций в отношении граждан Канады
Захарова прокомментировала введение санкций в отношении граждан Канады
Политика
21:00 | 7 июня
Движение "Сильная Россия" проведет проверку российских учебников по истории
Движение "Сильная Россия" проведет проверку российских учебников по истории
Общество
20:52 | 7 июня
В МВД утвердили правила доставки россиян в медвытрезвители
В МВД утвердили правила доставки россиян в медвытрезвители
Общество
20:37 | 7 июня