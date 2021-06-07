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Президент США Джо Байден пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского посетить Вашингтон этим летом.

Как сообщает Белый дом, лидеры провели телефонные переговоры 7 июня.

"Байден сказал Зеленскому, что с нетерпением ждет встречи с ним в Белом доме этим летом", — говорится в сообщении..

Кроме того, Байден пообещал Зеленскому отстаивать суверенитет Украины на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 16 июня в Швейцарии.

Ранее Зеленский возмутился, что США передумали вводить санкции против газопровода "Северный поток — 2". По его словам, в этом вопросе он рассчитывал на Вашингтон.