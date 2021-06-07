Врио губернатора Белгородской области уволил своего зама из-за проблем с соцобъектами

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Замгубернатора, начальника департамента строительства и транспорта Белгородской области Евгения Глаголева отстранили от должности за проблемы со строительством ряда соцобъектов.

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Instagram, что он продолжает получать претензии по качеству ремонта, а также строительства нескольких социальных объектов. В связи с этим он решил отстранить от работы начальника соответствующего департамента и от должности своего заместителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Проблем масса: вопреки проекту исключаются из плана ключевые виды работ, плитку кладут прямо на грунт, и она тут же плывет, затягиваются сроки", — отметил врио главы региона.

Место Глаголева займет советник губернатора Владимир Базаров. Также врио главы Белгородской области сообщил, что в отношении экс-заместителя проведут служебное расследование. Все материалы направят в правоохранительные органы.