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Врио губернатора Белгородской области уволил своего зама из-за проблем с соцобъектами

Политика
/ Обновлено: 07 июня 2021 20:35 53

Врио губернатора Белгородской области уволил своего зама из-за проблем с соцобъектами
gubernator.stavkray.ru / Официальный сайт губернатора Ставропольского края

Замгубернатора, начальника департамента строительства и транспорта Белгородской области Евгения Глаголева отстранили от должности за проблемы со строительством ряда соцобъектов.

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Instagram, что он продолжает получать претензии по качеству ремонта, а также строительства нескольких социальных объектов. В связи с этим он решил отстранить от работы начальника соответствующего департамента и от должности своего заместителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Проблем масса: вопреки проекту исключаются из плана ключевые виды работ, плитку кладут прямо на грунт, и она тут же плывет, затягиваются сроки", — отметил врио главы региона.

Место Глаголева займет советник губернатора Владимир Базаров. Также врио главы Белгородской области сообщил, что в отношении экс-заместителя проведут служебное расследование. Все материалы направят в правоохранительные органы.

#увольнение #строительство #белгородская область
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