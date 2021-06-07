Пивоварову грозит крупный штраф за отсутствие в списке иноагентов

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Экс-главе "Открытой России" Андрею Пивоварову грозит еще 300 000 рублей штрафа. Он не заявил в Минюст, что организация является иностранным агентом.

Штраф бывшему главе "Открытой России" (Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ) грозит за то, что он не подал в Минюст заявление о внесении себя в реестр иностранных агентов, рассказала координатор "Правозащиты Открытки" Анастасия Буракова.

В петербургский суд поступило дело по ч. 1 ст. 19.34 КоАП (Нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента). Оно связано с учрежденной Пивоваровым некоммерческой организацией "Открытый Петербург"*. Минюст признал эту организацию иноагентом полгода назад.

* НКО, выполняющая функции иностранного агента в России