Пресс-служба Западного военного округа /

Новость о долгожданном подарке Индии со стороны России явилась крайне неприятным сюрпризом для США. Речь идет о российских зенитных системах С-400, которые должны поступить на вооружение Нью-Дели до конца этого года, рассказали эксперты китайского издания Baijiahao.

Не так давно в МИД РФ подтвердили намерение Нью-Дели приобрести российские зенитные системы С-400. Дальность действия ракет ПВО составляет 400 километров — это в два раза превышает показатели американского зенитного комплекса Patriot, объяснили китайские аналитики.

«Российскую систему противовоздушной обороны многие эксперты считают самым совершенным оружием в своем классе в мире», — приводит содержание статьи издание «ПолитРоссия».

Пресс-служба ЗВО /

После комплексной модернизации системы С-400 получили возможность одновременно поражать сразу несколько целей и эффективно противостоять истребителям пятого поколения, в том числе, американским F-35 и F-22.

Поступление зенитных систем на вооружение Индии серьезно усилит противовоздушную оборону страны, не сомневаются обозреватели Baijiahao. Что касается Вашингтона, то для него сделка Москвы с Нью-Дели обернется крайне негативными последствиями.

Американцы неоднократно пытались отговорить Индию от приобретения ЗРК России и советовали найти альтернативу российскому оружию, но тщетно. В этой связи США оказались в невыгодном положении на мировой арене.

ИА «Политика Сегодня» /

«Если бы Индия или Россия действительно боялись санкций США, то не подписали бы контракт по системам С-400 на сумму 5 млрд долларов», — не сомневаются аналитики.

Вероятно, Вашингтон попытается ввести ограничительные меры против Индии, констатировали в Baijiahao. Впрочем, такой шаг лишь усложнит положение самих США, поскольку им невыгодно ухудшать отношения с Нью-Дели, на который они возлагают большие надежды по сотрудничеству.