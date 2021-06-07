Возможное доказательство искусственного происхождения COVID-19 нашли в США

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Генетические следы, обнаруженные в результате анализа коронавируса, указывают на возможное происхождение инфекции в лабораторных условиях.

Американские ученые Стивен Куэй и Ричард Мюллер опубликовали статью в издании The Wall Street Journal, где были представлены результаты исследования коронавируса. Выяснилось, что у SARS-CoV-2 имеется последовательность геномов в комбинации CGG-CGG. Эта комбинация крайне редко встречается в природе.

"Фактически во всем классе коронавирусов, в который входит и CoV-2, так и не нашлась комбинация CGG-CGG, которая возникла бы естественным путем", — заявили авторы исследования.

Предполагается, что эта комбинация, отвечающая за повышение летальности и заразности, была добавлена в некой лаборатории. Ученые считают, что это может указывать на искусственное происхождение вируса.