Поклонская напомнила сборной Украины о примете про Крым

duma.gov.ru / Пресс-служба ГД РФ

Сборная Украины по футболу может провести матч в новой форме с очертаниями Крыма. Об этом высказалась депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.

Парламентарий отреагировала на новую форму украинских футболистов. Одежда содержит изображение карты Украины с очертаниями Крыма. По словам Поклонской, если спортсмены решили гонять мяч с российским полуостровом, то можно предложить им совместный матч. Депутат иронично отметила, что украинцы скучают по крымчанам и дополнила пост в Telegram приметой.

"На крымчан посягнешь — свое потеряешь", — написала Поклонская.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее призвал не разжигать ненависть из-за формы украинской сборной, сообщает сайт 360tv.ru. Представитель Кремля отметил, что нужно дождаться ответа UEFA.