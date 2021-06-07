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Госсекретарь США заявил, что против Nord Stream 2 AG могут вернуть санкции

Экономика
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Госсекретарь США заявил, что против Nord Stream 2 AG могут вернуть санкции
flickr.com / U.S. Department of State

Завершение строительства газопровода "Северный поток — 2" фактически уже в настоящий момент является "свершившимся фактом", заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Он уточнил, что исключение из санкционных мер США для компании Nord Stream 2 AG могут отозвать. Соединенные Штаты в настоящий момент обсуждают с властями Германии "возмещение" за возможную потерю Украиной платежей за транзит российского газа. Соответствующую новость сообщили в американском Государственном департаменте.

#сша #Северный поток — 2 #Блинкен
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