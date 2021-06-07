Госсекретарь США заявил, что против Nord Stream 2 AG могут вернуть санкции

flickr.com / U.S. Department of State

Завершение строительства газопровода "Северный поток — 2" фактически уже в настоящий момент является "свершившимся фактом", заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Он уточнил, что исключение из санкционных мер США для компании Nord Stream 2 AG могут отозвать. Соединенные Штаты в настоящий момент обсуждают с властями Германии "возмещение" за возможную потерю Украиной платежей за транзит российского газа. Соответствующую новость сообщили в американском Государственном департаменте.