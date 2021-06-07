Погребинский объяснил, почему Байден отказался встретится с Зеленским

ФБА «Экономика сегодня» / Семен Притула

Окружение президента США осталось недовольно теми важными шагами, которые в последнее время руководство Украины предпринимало, не посоветовавшись с заокеанскими кураторами.

Такое мнение в беседе с интернет-изданием «Ридус» высказал украинский политолог, глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, комментируя сообщения о том, что президент США Джо Байден не намерен встречаться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, несмотря на соответствующее предложение Киева.

«В окружении Байдена недовольны действиями команды Зеленского. В частности, тем, что помощник президента Украины по международным вопросам (Андрей) Ермак встречался с (адвокатом экс-президента США Дональда Трампа Рудольфом) Джулиани: это очень подозрительный человек для них», — объяснил политолог.

Кроме того, американских политиков не устроило увольнение откровенного ставленника США Андрея Коболева с поста главы украинской Национальной акционерной компании «Нафтогаз». И вдобавок, окружению главы Белого дома могла не понравиться политика Владимира Зеленского «Техас должны грабить техасцы», добавил Погребинский.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Также эксперт считает, что причиной отказа американского лидера от встречи с Зеленским, стало нежелание раздражать российскую сторону перед встречей в Женеве, несмотря на то, что Владимир Зеленский буквально умолял Байдена о встрече, публично выражая готовность встретиться с президентом США в любой точке мира до 16 июня.

«Команда Байдена до встречи с Путиным не хочет создавать негативный прецедент. Принять Зеленского перед Путиным — это могло бы быть воспринято Москвой как хамство», — заявил Погребинский, добавив, что американский лидер «осторожничает» перед встречей с президентом РФ.

Если бы Байден не рассчитывал добиться от встречи с Владимиром Путиным реальных результатов, добавил Погребинский, он бы не отказался провести предварительно встречу с Зеленским.

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Напомним, ранее информационный портал Axios, ссылаясь на источники в Вашингтоне, сообщил, что в Белом доме рассматривали возможность пригласить Владимира Зеленского на встречу с Джо Байденом до того, как пройдет российско-американский саммит на высшем уровне, назначенный на 16 июня. Однако, как отмечает портал, после того, как украинский президент принял решение уволить с должности главы НАК «Нафтогаз Украина» Андрея Коболева, в Вашингтоне отказались от этой идеи.

При этом в Белом доме объяснили, что причиной, по которой Джо Байден хочет встретиться с Владимиром Путиным, является желание узнать планы Москвы, и никакой альтернативы прямому диалогу лидеров двух стран в администрации США не видят.