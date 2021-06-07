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Пушков указал на расизм в законопроекте Зеленского о коренных народах Украины

Политика
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Пушков указал на расизм в законопроекте Зеленского о коренных народах Украины
/ Невские Новости

Украинское законодательство ведет официальную дискриминацию не только по отношению к русским, но и представителям других народов страны, заявил сенатор Алексей Пушков.

Соответствующим заявлением он поделился в своем Telegram-канале. По словам сенатора, ранее он уже поднимал тему расизма в новом законопроекте президента Украины Владимира Зеленского о коренных народах страны.

"О недопустимости такого закона надо говорить не только в ПАСЕ, но и в Комитете министров Совета Европы, и в ОБСЕ", — подчеркнул Пушков.

Помимо этого, он добавил, что Венгрии, Греции и Польше не должно быть безразлично на положение их соплеменников на Украине.

#украина #пушков #зеленский
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