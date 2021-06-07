Новую часть «Форсажа» представят на Каннском фестивале вне конкурса

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Девятую часть популярной серии фильмов о гонщиках "Форсаж" представят вне конкурсной программы на ежегодном фестивале кино в Каннах.
Последняя часть остросюжетной франшизы Universal "Форсаж" попала в список Каннского фестиваля вне конкурса, о чем стало известно изданию Variety.
Полюбившийся зрителям фильм с актерами Вином Дизелем, Джоном Синой и Мишель Родригес в главных ролях успел собрать с момента выхода в мировом прокате более 250 миллионов долларов. Во Франции премьера как раз намечена на 14 июля и состоится на пляже в рамках Каннского кинофестиваля. Сами актеры на французскую премьеру приезжать не планируют, однако ее увидят местные жители наравне с гостями престижного мероприятия.