Новую часть «Форсажа» представят на Каннском фестивале вне конкурса

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Девятую часть популярной серии фильмов о гонщиках "Форсаж" представят вне конкурсной программы на ежегодном фестивале кино в Каннах.

Последняя часть остросюжетной франшизы Universal "Форсаж" попала в список Каннского фестиваля вне конкурса, о чем стало известно изданию Variety.