Кот Дмитрия Губерниева «поработает» на Евро-2020

Агентство городских новостей Москва / Андрей Никеричев

Кот известного комментатора Дмитрия Губерниева предскажет результаты матчей сборной России по футболу на чемпионате Европы.

Рыжий кот лауреата премии ТЭФИ Дмитрия Губерниева станет главным прогнозистом 16-го чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает "Матч ТВ". Кота комментатор подобрал на улице около пяти лет назад. Губерниев отметил, что питомца, который будет предсказывать результаты матчей сборной России на Евро-2020, зовут "Рыжиком или Буськой" и он очень любит спать.

Чемпионат Европы начнется 11 июня. В матче на открытии турнира сыграют сборные Италии и Турции. Семь матчей континентального первенства примет петербургский стадион "Газпром Арена". Действующим чемпионом Европы по футболу является сборная Португалии.