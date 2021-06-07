Политолог Джаралла: российский фильм «Турист» стал сюрпризом для Франции

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Фильм "Турист", повествующий о помощи российских инструкторов военнослужащим ЦАР, получил позитивную оценку в РФ и стал сюрпризом для Франции, отметил политолог Владимир Джаралла.

Эта кинолента несет в себе внешнеполитическое значение и ориентирована на достижение долговременного результата, считает эксперт. По его мнению, создание подобных фильмов необходимо России для имиджа великой державы, передает ФАН.

По словам политолога, "Турист" стал малоприятными сюрпризом для Парижа, где уже обеспокоены потерей позиций в колониях африканских стран.

"В той же самой Центральноафриканской Республике, как и во всем поясе Сахеля, в настоящее время нарастает соперничество с Францией. Причем инициатива исходит от Парижа, привыкшего действовать без каких-либо ограничений", — отметил Джаралла.

Выход этой киноленты открывает для России новые возможности и создает новую повестку, опровергая голословные обвинения Запада, добавляет он. "Турист" знакомит зрителей с событиями в ЦАР и при этом является внушительным сигналом для других стран, резюмировал Джаралла.