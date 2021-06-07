ХДС — номер один, «Зеленые» дышат в затылок. Эксперт дал прогноз на выборы в ФРГ

wikipedia.org / Cezary Piwowarski

Партия канцлера Германии Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) одержала безоговорочную победу на выборах в ландтаг (парламент) федеральной земли Саксония-Анхальт, набрав 37,1% голосов. Это стало последней избирательной кампанией в преддверии сентябрьских выборов в бундестаг ФРГ.

По предварительным данным, на втором месте после ХДС расположилась правая «Альтернатива для Германии» (AfD) — у нее 20,9%. Кроме того, в парламент Саксонии-Анхальта прошли Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) (8,4%), левая Die Linke (11%), «Зеленые» (5,9%), а также Свободная демократическая партия (6,4%).

Со времен последних выборов в земле Саксония-Анхальт христианским демократам удалось значительно усилить свои позиции — в 2016 году они завоевали симпатии лишь 29,8% местных жителей. Иным образом обстоят дела с AfD, которая пять лет назад, напротив, смогла заручиться куда большей поддержкой избирателей и приблизиться к лидерам с 24,3% голосов.

Федеральное агентство новостей / Андрей Зубарев

Тем не менее победа «Альтернативы для Германии» нанесла бы сокрушительный удар по ХДС и серьезно ослабила позиции его председателя Армина Лашета, которого видят в числе потенциальных преемников Меркель. К такому выводу накануне выборов в ландтаг пришел политолог Хайо Функе.

«Если в воскресенье [6 июня] окажется, что AfD немного сильнее ХДС, то могут начаться дебаты о кадрах в ХДС и, таким образом, ослабеет все положение ХДС», — приводит его слова британское издание The Guardian.

Надо сказать, что положение христианских демократов было и без того шатким. В марте этого года партия Ангелы Меркель потерпела поражение сразу на двух земельных выборах — в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце. Если в первом ландтаге ХДС получили 24,1% голосов, уступив «Зеленым» (32,6%), то во втором проиграли социал-демократам: 27,7% против 35,7%.

После этого СМИ поспешили поставить крест на немецких консерваторах: мол, последние лицом к лицу столкнулись с закатом «эпохи Меркель», а значит, и их господству когда-нибудь придет конец.

wikipedia.org / Пресс-служба Президента России

Однако прошедшие выборы в Саксонии-Анхальт несколько воодушевили медийное и экспертное сообщество в Германии: в Der Spiegel воскресные итоги окрестили «чем-то вроде возвращения», а генсек ХДС Пауль Цимиак назвал избирательную кампанию «сенсационно хорошим результатом».

Ведущий научный сотрудник Центра Германских исследований института Европы РАН Александр Камкин констатировал, что время Меркель неизбежно подходит к логическому завершению, но это не означает, что христианские демократы не смогут побороться за лидирующие позиции на сентябрьских федеральных выборах.

«Эпоха ХДС еще не закончилась, хотя мы, конечно, наблюдаем последние лет 10 кризис традиционных народных партий — ХДС и СДПГ, а также постепенное перераспределение избирательных предпочтений к партиям второго эшелона — это и “Зеленые”, это и “Альтернатива”, это и левые. Не исключаю, что к сентябрю ХДС выйдет номером один, а дышать им в затылок будут “Зеленые”», — спрогнозировал эксперт.

ТАСС / Bernd von Jutrczenka / dpa

Цифра в 37,1% — не самый плохой результат для ХДС, который может вдохновить членов партии, пояснил Камкин. Впрочем, успех консерваторов будет зависеть отнюдь не от вдохновения, а от того, с кем они решат образовать правящую коалицию.

«Все равно от кризиса никуда не деться. Поэтому последние оставшиеся три месяца до выборов будет жесточайшая борьба. В одиночку ХДС сформировать правительство не сможет. С AfD сотрудничество исключено. Остаются “Зеленые” и социал-демократы», — рассуждает собеседник издания.

Если же на грядущих выборах победа будет за экологической партией, то она может объединиться как с СДПГ, так и с ХДС, либо остановить свой выбор на обеих политических силах. При любом из этих раскладов председатель «Зеленых» Анналена Бербок получит большие шансы занять пост канцлера.

Global Look Press / Sepp Spiegl via www.imago-images

«В такой коалиции “Зеленые” (в случае победы) будут старшим партнером. При выходе ХДС следующим канцлером, скорее всего, станет Лашет. Он достаточно новый политик, и от него не устали, как от Меркель. Он политик вменяемый, прагматичный. Либо Бербок, либо Лашет. В сентябре, скорее всего, борьба будет между ними», — подытожил политолог.

Ранее «ПС» выяснила, почему немцы будут за голосовать за Армина Лашета, несмотря на сильные позиции Бербок.

В сентябре 2021 года немецкие граждане изберут членов 20-го созыва бундестага, в составе которого на сегодняшний день находится 709 человек. Сформированный парламент затем выберет нового канцлера. Избранным будет считаться кандидат, получивший большинство голосов членов народного представительства.