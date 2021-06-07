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Путин на переговорах с главой Евросовета обсудил ситуацию с COVID-19

Общество
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Путин на переговорах с главой Евросовета обсудил ситуацию с COVID-19
kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Ситуация с пандемией коронавирусной инфекции и ряд других вопросов стали темами переговоров главы Евросовета Шарля Мишеля и президента России Владимира Путина.

Беседа Путина и Мишеля состоялась в телефонном формате. Во время общения была затронута тема борьбы с коронавирусной инфекцией и обеспечение доступности вакцин для нуждающихся.

"Борьба с пандемией и обеспечение доступности эффективных вакцин для всех — это цель, которую мы обсудили", — уточнил Мишель на странице в Twitter.

Также европейский политик указал на достаточно низкий уровень отношений между Россией и Евросоюзом. Однако ни одна из сторон не заинтересована в дальнейшем ухудшении ситуации, уверен Мишель.

#путин #евросовет #мишель #коронавирус #вакцины
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