Путин на переговорах с главой Евросовета обсудил ситуацию с COVID-19

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Ситуация с пандемией коронавирусной инфекции и ряд других вопросов стали темами переговоров главы Евросовета Шарля Мишеля и президента России Владимира Путина.

Беседа Путина и Мишеля состоялась в телефонном формате. Во время общения была затронута тема борьбы с коронавирусной инфекцией и обеспечение доступности вакцин для нуждающихся.

"Борьба с пандемией и обеспечение доступности эффективных вакцин для всех — это цель, которую мы обсудили", — уточнил Мишель на странице в Twitter.

Также европейский политик указал на достаточно низкий уровень отношений между Россией и Евросоюзом. Однако ни одна из сторон не заинтересована в дальнейшем ухудшении ситуации, уверен Мишель.