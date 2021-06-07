«Хоть бы месяц повоевать»: генерал ВСУ рассказал о дефиците снарядов в украинской армии

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Экс-заместитель командующего силами спецопераций ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос рассказал, что Украина не может похвастаться большим запасом артиллерийских снарядов и бронетехники. Это касается не только БТР определенной модели, но и всех видов «броневиков».

Особенно явно ощущается «голод» артиллерийских пушек. В случае начала боевых действий снаряды для них могут кончиться уже в течение месяца, цитирует Кривоноса издание «ПолитНавигатор».

«У нас сколько за последний год было заказов по калибрам на завод "Артем", который является единственным предприятием, изготавливающим снаряды? Завод стоит. У нас снарядный голод. Вопрос даже не только в том, что мы имеем, а сможем ли мы кормить те пушки, которые у нас есть. Вопрос номер один сейчас — насытить огромное количество запасов, которые позволили хотя бы месяц воевать. А у нас в этом проблема», — заявил бывший замсекретаря Совбеза.

Ранее «Политика Сегодня» писала о том, кого Киев обвинил в «потере» Крыма. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов решил вспомнить 2008 год: тогда страна предприняла очередную неудавшуюся попытку вступить в НАТО.