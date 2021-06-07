Глава Евросовета констатировал низкий уровень отношений Москвы и Брюсселя

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Взаимоотношения России и Евросоюза достигли низкой отметки, убежден глава Евросовета Шарль Мишель.

Такой уровень не соответствует интересам обеих сторон, подчеркнул он. Мишель принял участие в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

По итогам разговора Евросовет выпустил заявление. На данный момент между сторонами наблюдаются разногласия во многих сферах, гласит документ. "Иное направление" возможно лишь при условии прогресса в минских договоренностях и "уважении прав человека", добавили в Евросовете.