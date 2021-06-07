Сборная Украины сможет сыграть в Петербурге в случае выхода в 1/4 финала Евро

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УЕФА не будет менять сетку плей-офф чемпионата Европы, если сборная Украины попадет в четвертьфинал.

Если спортсмены с Украины смогут пройти в плей-офф, расписание матчей не поменяется — четвертьфинал примет Петербург, передает ТАСС.

На днях Украина представила новую форму футбольной сборной для Евро-2020. На ней изображена контурная граница страны, в которую входит полуостров Крым, а также размещены националистические лозунги. Европейская футбольная ассоциация одобрила мерч и заявила, что форма "соответствует всем правилам" чемпионата.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Украина сыграет в группе С с Нидерландами, Северной Македонией и Австрией. Турнир должен был пройти еще в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.