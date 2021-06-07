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Экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал-полковник Игорь Смешко считает, что Киев в силах остановить газопровод «Северный поток — 2», если совпадут несколько событий.

Во-первых, Украине необходимо убедить сенаторов Конгресса США в том, что «Северный поток — 2» представляет «угрозу энергетической безопасности» странам Европы.

«Теоретически, если двухпартийная система сработает в Конгрессе, они могут принять соответствующий акт», — заявил Смешко в эфире «Украина 24».

Во-вторых, Киеву остается надеяться, что на сентябрьских выборах в Германии победа достанется партии «Союз 90/зеленые», чей лидер Анналена Бербок известна критичными высказываниями о России и негативным отношением к «СП-2».

Недавно США отменили санкции, введенные против «Северного потока — 2». Президент Украины Владимир Зеленский признался, что такое решение американского лидера Джо Байдена стало неприятным сюрпризом для Киева.