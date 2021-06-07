Тверской суд на полгода продлил Соболь запрет определенных действий

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Меру пресечения соратнице блогера Алексея Навального Любови Соболь — запрет определенных действий — продлили еще на шесть месяцев, сообщил в Twitter ее адвокат Владимир Воронин.

Суд в понедельник рассмотрел так называемое "санитарное дело". По мнению следователей, Соболь связана с организацией незаконного митинга в столице. Уголовное производство передали в Преображенский районный суд города Москвы, где рассмотрение начнется заново, с предварительного слушания, сообщил юрист.

Завтра, 8 июня, должно начаться слушание жалобы на приговор о незаконном проникновении Соболь в чужую квартиру. В мае в рассмотрении было отказано по причине необходимости устранить ряд обстоятельств, мешающих вести дальнейшее судопроизводство.